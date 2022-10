Violenza e minacce: tre minori nei guai, trovati con taglierino e coltello

TRIESTE - Prosegue l'indagine della Polizia Locale che ha consentito l'identificazione di un gruppo di minori possibili responsabili degli episodi di violenza e minacce aggravate a San Giacomo. Nell'ambito dei controlli programmati nelle aree verdi del rione, tre ragazzi sono stati trovati in possesso di un taglierino senza sicura con lama da 5 cm ed un coltello a serramanico con lama da 7, subito posti sotto sequestro. I due giovanissimi sono stati denunciati alla Procura per detenzione illecita di oggetti atti ad offendere. Infine durante un controllo in borghese, il Nucleo Interventi Speciali ha sequestrato ad un ragazzo - di un gruppo che stazionava in una piazza del centro cittadino - un coltello a scatto con la lama da 7 cm ed è stato dunque segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni che coordina le indagini. Proseguono intanto i controlli in zona.