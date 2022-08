Scappa dal marito violento e si rifugia seminuda nel cespuglio: 35enne finisce in carcere

TRIESTE - Esasperata si è nascosta dentro un cespuglio sul ciglio della strada di casa, braccata come una preda in fuga dalla furia devastante del marito che, poco prima, dentro le mura di casa, si è scagliato contro di lei strappandole la maglietta di dosso e costringendola a fuggire scalza per salvarsi dalla sua violenza inarrestabile. Soccorsa, la donna ha avuto il coraggio di denunciare il marito che, completamente ubriaco e nudo, davanti all’ingresso di casa, continuava a minacciarla. L’uomo non ha atteso il verdetto del tribunale e si è dileguato.

A distanza di tempo, però, è stato rintracciato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Miramare, durante un controllo su di un autobus di linea diretto in Romania. L’uomo, un 35 enne romeno, deve scontare 2 anni e 10 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, minaccia e lesioni personali. Dopo il suo arresto, i militari lo hanno condotto al locale carcere del Coroneo.