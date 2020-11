​In Friuli Venezia Giulia una ragazza su 10 viene picchiata dal fidanzato

«Nel nostro Paese si commette un femminicidio ogni 3 giorni. Dati raccolti in Friuli Venezia Giulia affermano che, in almeno una coppia su dieci, le ragazze subiscono già violenza fisica, sessuale o psicologica dai loro fidanzati»: l'allarme è lanciato dal presidente dell'Ordine degli Psicologi Fvg, nonché segretario nazionale della categoria, Roberto Calvani, alla vigilia della «Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne» che sarà celebrata domani.

Tra le varie forme di violenza, quella da partner o domestica è la più frequente e colpisce, nel mondo, circa una donna su tre. «È fondamentale condannare ogni forma di violenza contro le donne e tutti i pregiudizi e gli stereotipi che ancora si annidano attorno al tema - fa sapere Calvani -, come il poter pensare che se una donna non riesce a lasciare un partner violento sia in qualche modo responsabile di quanto le sta accadendo, o che lo sia una ragazza che è uscita con il partner che le piaceva e poi ha subito una violenza sessuale. La responsabilità è sempre di chi commette l'agito violento». Tra le priorità c'è quella di prestare attenzione ai minori figli e figlie delle donne vittime di violenza, poiché esposti alla violenza cui hanno assistito e talvolta essi stessi sono vittime di violenza diretta (dal 40 al 70% degli uomini violenti con le partner lo sono anche nei confronti dei figli/e). Secondo la Convenzione di Istanbul i figli e le figlie delle donne vittime di violenza, sono anch'essi vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

