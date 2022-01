Slovenia, addio alla vignetta adesiva: da gennaio è diventata elettronica

TRIESTE - Addio alla vignetta adesiva da attaccare sul parabrezza per andare in Slovenia come l'abbiamo conosciuta fino ad ora. Dall'1 gennaio, come annunciato dalla Dars (la concessionaria slovena che gestisce la rete autostradale) sono diventate digitali: intanto quelle semestrali e annuali, dall'1 febbraio anche quelle settimanali. E da questa data esisteranno solo le e-vignette. Per acquistarle bisogna collegarsi al sito https://evinjeta.dars.si/it/ e si potrà procedere a comprare la e-vinjeta per 7 giorni, un mese o un anno, per auto, camper, moto e furgoni.

Sarà possibile acquistarla, sempre elettronicamente, in alcuni punti vendita lungo la rete stradale (area di servizio Duino Sud ad esempio) , come avveniva fino ad ora per quella adesiva. E da febbraio le targhe dei veicoli saranno controllate da telecamere apposite, impossibile quindi sfuggire al pedaggio. La multa è di 300 euro.