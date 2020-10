Vigile urbano positivo al Covid, tutti i colleghi a casa

TRIESTE - Un ispettore della Polizia locale di Muggia è risultato positivo al covid 19 e tutti i colleghi, una decina di agenti, saranno sottoposti a tampone. In attesa dell'esito dei test, il personale dovrà rispettare l'isolamento fiduciario, mentre il servizio sarà garantito dalle altre forze dell'ordine. Lo riporta il sito «Trieste Prima». A seguito del riscontro della positività, il Comune ha attivato il piano d'emergenza, redatto in collaborazione con l'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, per garantire la continuità del servizio. «Siamo in attesa dei risultati dei test. L'auspicio è che, vista la procedura emergenziale riservata alle forze dell'ordine, l'analisi sul personale possa fornire i risultati nel più breve tempo possibile», afferma il sindaco di Muggia, Laura Marzi. La Polizia locale di Muggia ha un'unica sede in piazza della Repubblica.

