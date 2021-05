Viaggio in Ucraina con carico di vestiti: furgone sequestrato e multato di 4.500 euro

La polizia municipale di Monfalcone ha fermato un autocarro per un controllo durante l'attività di monitoraggio sulla concorrenza leale: il veicolo, immatricolato in Ucraina, è risultato trasportare abusivamente 150 scatoloni di abbigliamento e vestiari. Il mezzo stava effettuando un trasporto internazionale per conto di terzi, dall’Italia all’Ucraina, senza la prescritta autorizzazione CEMT contingentata e regolarizzata da tassazione.

Il conducente, di nazionalità ucraina, era anche sprovvisto del permesso internazionale di guida; è stato pertanto sanzionato con 400 euro di multa, a cui si aggiungono 4 mila 130 euro per aver effettuato il trasporto abusivo.

Rifiutandosi di pagare la sanzione, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. Sequestrata anche la merce, ai fini della confisca, mentre le tre imprese, con sede nel Napoletano, che avevano affidato al vettore abusivo il trasporto saranno sanzionate.