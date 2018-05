Viaggiavano low-cost con le carte d'identità false: arrestati

di E.B.

TRIESTE - Sono stati sorpresi a viaggiare congli algerini arrestati dalla Polizia di Stato nella mattinata del 18 maggio scorso: entrambi senza fissa dimora, i due stranieri sono stati individuati, nei pressi dell’autostazione,. L’atteggiamento diffidente dei due ragazzi che rapidamente, guardandosi alle spalle, si sono avviati verso il piazzale antistante la stazione ferroviaria, ha fatto insospettire i poliziotti che hanno dunque deciso di effettuare il controllo. In quel momento la scoperta: infatti, all’interno dello zaino portato in spalla da uno dei due stranieri, sono state rinvenute due carte d’identità false, riportanti le loro foto, ma generalità diverse. All’atto del controllo uno dei due algerini, peraltro destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato trovato anche in possesso di, poi sequestrati. Entrambi si trovano al carcere del Coroneo.