Ventenne guida ubriaco dopo la serata con gli amici: patente ritirata

TRIESTE - Non da ascolto ai consigli degli amici e si gioca la patente.

L'episodio risale a qualche sera fa, complice il clima estivo e le prime serate nei locali della baia di Sistiana. Il giovane, un 20enne friulano, non ha voluto sentire ragioni e si è messo alla guida della propria auto ubriaco nonostante nelle vicinanze vi fossero le pattuglie dei Carabinieri. Al controllo con l'etilometro da parte dei militari di Duino e della pattuglia della Radiomobile di Aurisina, infatti, il valore era pari a due volte il consentito. Per il 20enne, residente in provincia di Udine, è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Nel corso del servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale di Trieste per la movida in Baia le pattuglie dei Carabinieri di Duino e della Radiomobile di Aurisina hanno controllato 20 veicoli e 38 persone. La maggioranza ha dimostrato un gran senso di responsabilità, facendo guidare l'amico che aveva evitato di bere alcolici.