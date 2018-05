Venezia-Pola collegate via elicottero: Brugnaro punta al rilancio del Lido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Ai tempi della Serenissima si viaggiava via mare, presto però potrebbe essere inaugurata una nuova rotta del volo in elicottero train particolare. Lo ha annunciato, ieri mattina, il sindaco Luigi Brugnaro con al fianco il primo cittadino di Pola, Boris Miletic', durante le celebrazioni della Festa della Sensa.L'annuncio di questa nuova rotta dell'aria è anche un segnale forte di come la città voglia mantenere salde le sue radici e la storia, ma anche guardare al futuro in modo propositivo, vitale e innovativo. «Metteremo in contatto le aziende che lavorano in queste due città ha spiegato Brugnaro e lache opera qui al Nicelli, perchépossa essere avviato questo servizio. Un modo anche per abbinare alla festa la volontà di portare anche un rilancio economico al Lido e all'aeroporto, uno dei più belli del mondo»....