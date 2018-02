Brugnaro: «Senza nuovo palasport Reyer a Trieste» e scoppia in lacrime

VENEZIA - Il sindaco di Venezia, e patron della Reyer, Luigi Brugnaro, è intervenuto e si è commosso in consiglio comunale stasera dicendosi preoccupato per il futuro del progetto sportivo in assenza di un palazzetto idoneo, «La clessidra segnatempo del Palasport Taliercio si sta esaurendo. Lo scorso 26 aprile 2017 la Fip ha comunicato alla Reyer che, per il campionato serve una capienza minima di 5.000 posti a sedere. Impossibile adeguare nuovamente il Taliercio. Senza un nuovo progetto non si potrà più giocare la serie A maschile senza trasferirsi fuori dal comune, probabilmente molto lontano (il sindaco ha parlato di Bologna o Trieste, ndr). Sarà molto difficile poter trovare un altro luogo senza mettere a repentaglio l'intero Progetto Reyer che, oggi, coinvolge, con successo, più di 4.500 giovani atleti. La Reyer, una squadra che nella scorsa stagione ha vinto lo scudetto dopo 74 anni, necessita di spazi a norma e, per questo, alla nostra città serve un nuovo Palazzetto dello sport» ha concluso Brugnaro commuovendosi.

