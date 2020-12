TRIESTE - Stavano cercando di vendere a Trieste alcuni quadretti artigianali fatti da loro con libera offerta, ma sono residenti a Udine e dunque hanno violato le norme anti Covid. Per questa ragione sono stati sanzionati dalla polizia e nei loro confronti sono stati emessi fogli di via obbligatori e rimpatri da altri comuni. E' accaduto ieri pomeriggio, 30 novembre, in via delle Torri. I due giovani, di venti anni, sono stati notati da una Volante della Questura, che li fermati e identificati e non ha rilevato alcuno stato di necessità o di urgenza che motivasse il trasferimento da un altro comune.

