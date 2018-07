Timbra il biglietto del bus quando vede il controllore: multa e denuncia

di Elisabetta Batic

TRIESTE - Nei guai per non aver fornito al controllore dellale proprie generalità. E' successo ieri mattina con tanto di discesa in campo della Polizia di Stato che ha denunciato un giovane di 26 anni, D.D.S le sue iniziali, nato a Udine ma residente in città che era salito a bordo della linea 29 diretto in centro. Il controllore ha notato che il ragazzo ha obliterato il biglietto alla sua vistae non fornendo le proprie generalità. Informati tramite le rispettive sale operative, un equipaggio della Squadra Volante della Questura si è recata alla fermata di piazza Goldoni trovando i due. Ricostruito l’episodio, D.D.S. è statodal controllore della Trieste Trasporti.