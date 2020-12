TRIESTE - In quattro hanno danneggiato con calci e pugni gli specchietti delle auto parcheggiate in via Vergerio, a Trieste. È successo ieri sera, 24 dicembre 2020, intorno alle 21,20. All'arrivo dei poliziotti due di loro sono riusciti a dileguarsi mentre sono stati bloccati un triestino di 19 anni e un serbo di 18 denunciati per danneggiamento in concorso.

