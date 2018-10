Vandalismo al Parco della Rimembranza, il vice sindaco: «Delinquenti bastardi»

di E.B.

TRIESTE - Atti di vandalismo nelsul Colle di San Giusto. Ignoti hanno distrutto dei manufatti in pietra come documentano le foto prontamente postate su Facebook dai cittadini più attenti. Sdegno sui social viene espresso dal: «Lotta senza quartiere a questi. È allo studio un progetto di potenziamento senza precedenti della videosorveglianza a Trieste». A fargli eco l'assessore all'urbanistica Luisa Polli: «Sdegno per un atto che sfregia la memoria della nostra città. Spero che siano individuati i colpevoli! Tristezza per il degrado di valori e la mancanza di rispetto in coloro che hanno compiuto questo gesto». Non è la prima volta che i vandali prendono di mira questa zona della città: anche di recente a finire nel loro mirino sono state numerose auto in sosta alle quali sono stati danneggiati e rotti gli specchietti per non parlare dei tergicristalli divelti.