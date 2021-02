Attacco ai bar nella notte: in due lanciano in aria tavoli e sedie e prendono a calci le vetrine

TRIESTE - Hanno lanciato in aria tavolini e sedie dei bar lasciati all'esterno, hanno preso a calci vetrine e causato altri danni in numerosi locali del centro di Trieste. È accaduto la scorsa notte e i responsabili sono due persone, riprese dalle telecamere del noto Caffè degli Specchi in piazza Unità d'Italia. Nel filmato si vedono due persone, forse giovani, avvicinarsi, nella piazza deserta, e scaraventare in aria sedie e tavoli per poi allontanarsi. Gli atti di vandalismo sono proseguiti con altri arredi di altri locali nella adiacente piazza della Borsa, e in corso Italia, fino a piazza San Giovanni. Indagini sono in corso per individuare i due.

