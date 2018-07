Vandali in azione nella notte: imbrattato il tram di Opicina

di E.B.

TRIESTE - Vandali in azione nella notte. Questa notte sono state prese di miradello storico tram di Opicina, deturbate con. Denuncia l'assessore comunale su Facebook: «Le carrozze del Tram di Opicina fanno parte del patrimonio comunale; come assessore delegato, quindi, non posso che stigmatizzare quanto fatto stanotte da ignoti che hanno, indubbiamente, intaccato un bene di tutta Trieste. E mi dispiace davvero perché credo che i graffiti siano un’arte che, tra l’altro, questa amministrazione promuove con siti appositi; come i murales al Pedocin o allo stadio Grezar, o nei tanti altri spazi che stiamo mettendo a disposizione in città. E dispiace ancora di più perché chi ha “lordato” la carrozza del tram ha indubbie capacità artistiche, dovrebbe però imparare ad usarle per il bene di tutti e non concome quella di oggi». La Polizia vaglierà i filmati delle telecamere della zona per cercare di risalire ai responsabili.