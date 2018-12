Trieste nel Guinness dei Primati: la sfida del valzer più grande del mondo

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Non importa come lo balliate purché lo balliate. Trieste punta a entrare nelovvero il più alto numero di coppie danzanti in contemporanea. L'appuntamento è per il 15 dicembre, alle 18, nel luogo simbolo dell'elegante capoluogo giuliano, Piazza Unità d'Italia. A presentare l'ambizioso obiettivo per questa seconda edizione di 'Sogno di un valzer', l'assessore comunale al Turismo, Maurizio Bucci, che ha invitato danzatori -- da tutta Italia a contribuire alla realizzazione di questo record. «- ha spiegato Bucci - per battere il record detenuto dal 2010 da Tuzla, in Bosnia-Erzegovina, dove ballarono 1.510 coppie». Solo «5 minuti di ballo per segnare un record mondiale». L'idea «è quella di lanciare un format e un messaggio: quello del binomio Trieste-Vienna e dell'eleganza, che contraddistingue questa città». Le coppie possono essere composte da un uomo e una donna, due uomini, o due donne. L'importante è partecipare.