Prenotazione dei vaccini in farmacia, il sistema informatico del Fvg va in blackout per un'ora

Prenotazioni dei vaccini anti Covid per gli over 80 nelle farmacie del Friuli Venezia Giulia: un'ora di blackout dell'intero sistema informatico regionale di registrazione e assegnazione dell'appuntamento si è verificato questa mattina, dalle 9 alle 10. La causa sembra essere un sovraccarico degli accessi nel sistema del Cup, insomma, c'è stato un vero e proprio assalto alle farmacie, con code di persone in paziente attesa per prenotare il vaccino.

❌❌❌#FVG: AGGIORNAMENTO PRENOTAZIONE VACCINI ANTI #COVID19 PER #OVER80❌❌❌ 📊Alle ore 11:00 di stamane, abbiamo registrato un totale di 10.859 persone prenotate. — Riccardo Riccardi (@Riccardi_FVG) February 10, 2021

«ll Comune di Udine sarà il primo in regione a concedere l'utilizzo gratuito di tutte le aree pubbliche disponibili in prossimità delle farmacie interessate all'esecuzione di tamponi». Lo ha dichiarato ieri l'assessore alla Sicurezza del Comune di Udine Alessandro Ciani, al termine della riunione di Giunta. L'esecutivo comunale ha deliberato che, se necessario, potranno essere occupate anche le zone destinate alla sosta veicolare. «E in entrambi i casi - è stato precisato - gli spazi potranno essere occupati con strutture temporanee, gazebo o simili, per l'esecuzione dei tamponi nasali o rinofaringei, così come previsto dal protocollo d'intesa tra la Regione e le associazioni di categoria interessate». L'assessore Ciani ha spiegato che «l'utilizzo delle aree sarà concesso a titolo gratuito visto che questa tipologia di operazione non porterà guadagni alle farmacie che dovranno sostenere i costi sia per il materiale che per il personale aggiuntivo». La convenzione sarà valida fino ad aprile, ma in caso di necessità, ha fatto sapere l'amministrazione, «i termini saranno prolungati».

