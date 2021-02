Scuola, vaccini al via. Fedriga: «Un terzo degli insegnanti ha già aderito»

TRIESTE - «Al via da oggi la campagna di immunizzazione a vantaggio del personale scolastico. In #FriuliVeneziaGiulia le adesioni sono già più di 9 mila, oltre un terzo degli aventi diritto. Un'ottima notizia che rappresenta un gesto di responsabilità e fiducia in quella che è la nostra arma più potente nella guerra al Covid19». È quanto scrive su Facebook il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. In regione le agende vaccinali riservate al mondo della scuola sono state aperte ieri: alle 18.30 avevano preso un appuntamento in 9.024. Oggi sono stati inoculati i primi vaccini: la prima a partire è stata l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano isontina con appuntamenti a Trieste, nel Dipartimento di Prevenzione, e a Gorizia, all'ospedale San Giovanni di Dio. Nei prossimi giorni si inizierà anche a Udine (sabato) e a Pordenone (lunedì). Ieri sono cominciate a Udine anche le immunizzazioni delle persone con disabilità. In una decina di giorni - spiega l'Azienda sanita universitaria Friuli Centrale - oltre 1000 persone saranno vaccinate su tutto il territorio aziendale. A ricevere la prima dose sono stati gli ospiti della Comunità Piergiorgio di Udine.

Ultimo aggiornamento: 14:03

