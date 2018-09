Vaccini, i presidi: scuole off limits «se gli alunni non sono in regola»

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - I bambini delle scuole dell'infanzia che non sono in regola con le vaccinazioni «» ai loro istituti. «Le famiglie sono state contattate» e coloro che hanno deciso di non regolarizzarsi «sono casi isolati». A meno di una settimana dall'inizio dell'anno scolastico in Friuli Venezia Giulia, la presidente dell'Associazione nazionale presidi del Fvg,, fa il punto sulla situazione vaccini. In regione, ricorda, è attiva l'anagrafe vaccinale: "Durante l'estate - dice all'Ansa - le asl hanno inviato alle scuole gli elenchi con i nominativi degli alunni, segnalandoo chi lo era solo parzialmente". Dunque conclude: «Penso che in Fvg i casi di genitori recidivi, che si trovano in condizione di non aver avviato alcun processo vaccinale, siano limitati. Speriamo di non dover ricorrereconto nel buon senso dei genitori che vorranno evitare di esporre il proprio figlio piccolo in una situazione di disagio e imbarazzo, cioè di vedersi respinto all'entrata».