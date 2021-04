In Fvg il 40% degli over 60 e il 25% degli over 70 ha detto no al vaccino. L'appello di Fedriga: «Prenotate»

TRIESTE - Appello del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ai cittadini: «Vaccinatevi, avremo tutte le armi pronte ma non riusciremo a colpire il bersaglio che è il virus». Ecco cosa ha detto Massimiliano Fedriga: «Appena sarà il mio turno mi prenoterò per vaccinarmi il prima possibile. Chi può prenotarsi lo faccia, dobbiamo mettercela tutta. Abbiamo le potenzialità per arrivare in Fvg fin quasi a 17mila somministrazioni al giorno ma se chi ha diritto non si vaccina allora rischiamo di vanificare ogni sforzo». Il governatore è intervenuto su Radio Punto Zero, affermando che in Fvg non ha aderito il «40% della fascia 60-69 anni e quasi il 25% di quella tra 70 e 79».