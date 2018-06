Vaccinazioni: iscrizioni scolastiche a rischio per oltre 3mila bambini

di E.B.

TRIESTE - Sono circa 3.400 i bambiniche non sarebbero stati vaccinati secondo quanto prevede la legge e che potrebbero essere a rischio per le iscrizioni al prossimo anno scolastico. La stima è della Regione Friuli Venezia Giulia; il calcolo è stato fatto sottraendo dal numero di bambini totali della fascia d'età (circa 56 mila) il 94% che si sono, poco più di 52.600. Stando ai dati raccolti dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la copertura vaccinale esavalente a 24 mesi era passata dal 91,4% del 2014 all'89% del 2017. L'obiettivo per il Friuli Venezia Giulia è di riuscire a ridurre ulteriormente la soglia di bambini non vaccinati, grazie a una maggiore informazione nei confronti dei genitori che vengono considerati indecisi.