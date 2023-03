Usava il contrassegno della titolare morta da 5 anni: 250 euro di multa

TRIESTE - Usava il contrassegno della titolare morta da cinque anni, per questo è stato sanzionato per uso improprio. Andiamo per ordine. L'altro giorno una pattuglia della Polizia locale in servizio in Borgo Teresiano ha intercettato in via Mercadante un veicolo che occupava uno stallo disabili esponendo un regolare contrassegno. Nulla di anomalo, apparentemente. La pattuglia però ha voluto approfondire meglio interpellando la sala operativa e l'Ufficio permessi: è risultato che, sì, il contrassegno apparteneva di diritto a una signora ma la donna era morta da quasi cinque anni! I parenti non l'avevano mai riconsegnato dopo il suo decesso e, evidentemente, continuava ad essere usato impropriamente come parcheggio facile a discapito di tutti coloro che hanno una vera disabilità ed il sacrosanto diritto di occupare quei posti.

Il veicolo è stato quindi sanzionato e rimosso: quando la proprietaria è andata al deposito per il riprendersi il mezzo, ha trovato una pattuglia che le ha ritirato immediatamente il contrassegno e contestato l'improprio utilizzo: in tutto oltre 250 euro e 10 punti in meno sulla patente (4 per la sosta e 6 per l'uso improprio).