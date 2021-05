Uomo trovato nel camion dei rifiuti prima della compattazione: salvato

TRIESTE - I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera - 24 maggio - verso le 22:30 in Largo Città di Santos per un soccorso a persona. Per cause in corso di accertamento, un uomo si trovava all'interno del cassone di un autocompattatore per i rifiuti. I vigili del fuoco hanno estratto la persona in seguito alla segnalazione dell'autista che era riuscito a vederlo con le telecamere e a fermare il meccanismo per la compattazione dei rifiuti appena in tempo. Sul posto il personale sanitario e la Polizia di Stato.