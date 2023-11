Trieste. Investito da un'auto mentre cammina per la strada: 40enne grave in ospedale

TRIESTE - Incidente stradale nella serata di lunedì 20 novembre, intorno alle 20, all'intersezione tra via D'Annunzio e via Conti, a Trieste. Ferito gravemente un uomo di circa 40 anni. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo è stato investito da un'auto mentre camminava.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica. Hanno attivato la forza pubblica. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in codice rosso all'ospedale di Cattinara (Trieste).