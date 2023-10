Accoltellato dalla compagna nella notte, l'uomo finisce in ospedale

TRIESTE - Una donna ha accoltellato il proprio compagno. È accaduto la notte scorsa a Trieste in via Hermet. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di una coppia piuttosto giovane e il gesto sarebbe scaturito a seguito di una lite familiare. L'uomo, ferito, è stato portato in ospedale. Sul caso indagano i Carabinieri che mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda.