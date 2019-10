Università: ateneo di Trieste "promosso" con "A-molto positivo"

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - L'Ateneo di Trieste è accreditato con il" e un punteggio di 7,61, il più alto - con Trento - tra quelli fino ad ora pubblicati dal Consiglio Direttivo Agenzia Nazionale Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), a conferma del giudizio proposto dalla Commissione di Esperti della Valutazione (Cev) al termine della visita di Accreditamento di novembre 2018, che comprende una analisi della documentazione i cui esiti sono frutto di 5 giornate diLa pubblicazione sul sito dell'Agenzia Rapporto Anvur di Accreditamento Periodico di Sedi e Corsi di Studio relativo a Trieste è sintetizzato in un documento di 30 pagine che evidenzia come l'Ateneo abbia implementato in questi anni un«L'intero sistema per l'AQ ha fatto sì che l'Ateneo di Trieste abbia ricevuto nel corso della procedura di valutazione da parte della Cev tre segnalazioni di Prassi meritoria» riporta.