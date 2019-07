Porto, società ungherese compra 320mila mq: 100 milioni di euro di investimento

di E.B.

TRIESTE - Una società pubblica ungherese ha acquisitodel Porto di Trieste, la zona 'ex Aquila', fino a ieri di proprietà di due privati italiani, Teseco e Seastock. L'investimento è di, che comprende acquisto, messa in sicurezza ambientale e sviluppo del progetto, e dovrebbe portare alla realizzazione di un nuovo terminal multipurpose. L'accordo è stato siglato oggi a Trieste nel Palazzo alla Regione Friuli Venezia Giulia alla presenza, tra gli altri, dele del Ministro degli Esteri ungheresee del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. L'intesa accresce il ruolo del porto di Trieste. In particolare, consolida un rapporto commerciale già intenso tra i due Paesi: negli ultimi 3 anni lo scalo, grazie alle connessioni ferroviarie merci, è divenuto punto di riferimento per catene logistiche da e verso l'Ungheria (come automotive), raggiungendo la quota diL’area interessata dall’accordo, sede in passato dell’impianto di raffinazione petrolifera Aquila, è caratterizzata da unae sarà destinata in prevalenza al commercio estero ungherese. Comprensivo di un’ampia area logistica di retro-banchinae alla manipolazione delle merci, il sito oggetto di compravendita offrirà anche un’occasione di sviluppo per tutti i traffici di interesse per il porto, nelle componenti marittima e logistica. La zona, collocata a Sud-Est dello scalo giuliano, è servita dalla ferrovia e misura circa 320mila mq, di cui circa 60mila mq di zona demaniale lungo costa amministrata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.