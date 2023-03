Unabomber, oggi l'incidente probatorio a Trieste: ecco tutto quello che sappiamo e gli ultimi sviluppi Video

TRIESTE - Riperto il caso Unabomber. In corso questa mattina, 13 marzo, nel tribunale di Trieste l'udienza. Sono undici iscritti sul registro degli indagati, 10 reperti da esaminare con le nuove tecnologie in grado di estrarre profili genetici anche con minime tracce biologiche. E riparte proprio dall’incidente probatorio la nuova inchiesta sul bombarolo del Nordest sollecitata alla Procura di Trieste dal giornalista Marco Maisano e da due vittime di Unabomber, Francesca Girardi, ferita a 9 anni dall’esplosione dell’evidenziatore giallo raccolto sul greto del Piave il 25 aprile 2003, e Greta Momesso, che il 13 marzo 2005 aveva otto anni e la cui mano è stata dilaniata dalla candela-bomba alla nitroglicerina esplosa mentre la collocava nel candelabro sotto l’altare della Madonna.

Nel tribunale di Trieste l’udienza alla presenza del gip Luigi Dainotti, che ufficializzerà la nomina dei due consulenti, il comandante dei ris di Parma Giampietro Lago e l’antropologa Elena Pilli, incaricati di svolgere le procedure per l’incidente probatorio.

Video di Giulia Soligon