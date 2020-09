Un market della droga in casa per lo spaccio: un arresto

TRIESTE- Circa 300 grammi di marijuana e oltre 2200 euro in banconote da piccolo taglio, oltre ad un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento sono stati sequestrati nel pomeriggio del 31 agosto scorso, nel corso di servizi antidroga svolti dalla Polizia di Stato.

Gli agenti in servizio di perlustrazione, hanno notato un giovane conosciuto come assuntore mentre usciva da un palazzo di via Valmaura; questi, appena visti i poliziotti, ha cercato di evitare l’incontro, nascondendosi dietro le macchine, ma il tentativo non è riuscito, tanto che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di marijuana.



Gli investigatori sono riusciti ad individuare l’appartamento dove poco prima aveva acquistato la droga e dunque hanno effettuato una perquisizione. Dentro un italiano, con precedenti speci5ci, è apparso

particolarmente nevoso; in cucina, una donna, gravata da

precedenti, stava ferma vicino al secchio dei rifiuti. Sul tavolo del soggiorno c'era un primo sacchetto con oltre 80 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e del cellophane utilizzato per confezionare le dosi di narcotico; poi nel secchio dei rifiuti, altri due involucri

con circa 200 grammi di marijuana. Pochi altri grammi nella camera di lui e

complessivamente oltre 2200 tutte in banconote da piccolo taglio custodite tra portafogli, scatole di medicinali e sotto il cuscino della donna.

