Un anno di governo, Fedriga: «Abbiamo iniziato il cambiamento»

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - «Sono soddisfatto del bilancio del primo anno di attività. Abbiamo iniziato questa scia di cambiamento che ci hanno chiesto i cittadini con impegni che abbiamo concretizzato:; taglio dei soldi per l'accoglienza degli immigrati irregolari sul territorio e potenziamento controllo confini; avvio riforma della sanità e demolizione delle Uti». Lo ha detto in un forum all'Ansa, il, tirando un bilancio dell'attività della sua Giunta a un anno dall'elezione. Un rammarico: «Non essere riusciti a intervenire maggiormente sulla riduzione della pressione fiscale. Lo abbiamo fatto con le risorse che ci hanno lasciato a disposizione. Ma con i nuovi patti con lo Stato che siamo riusciti a portare a casa quest'anno, e nella prossima legge di bilancio, interverremo in modo ancora più deciso».Futuro? «Entro maggio sarà in Giunta, per una forte semplificazione della macchina regionale, soprattutto con il cittadino». Intervenendo sulla vicenda delladi Trieste del 5 maggio prossimo: «. Nessuno ha mai escluso gli atleti africani. Semplicemente l'organizzazione - che ha cambiato posizione - ha detto di non volere ingaggiare e non di non far partecipare gli atleti africani». «Aver tacciato quindi la città di Trieste e la Regione di razzismo,- aggiunge Fedriga - che ha parlato di 'apartheid', di 'Ku Klux Klan' e di 'corsa per soli atleti bianchi', è una falsificazione della realtà». «A causa del Pd e dei giornali che gli sono andati dietro si è danneggiata l'immagine del Fvg e di Trieste. Reputo inaccettabile tutto ciò». Il Pd, conclude, «ha giocato sulla pelle dei cittadini, delle imprese del Fvg, giocando semplicemente per un opportunismo elettorale».