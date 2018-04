Uccide il marito con una coltellata: la moglie non risponde al giudice

di E.B.

TRIESTE - È stato convalidato oggi l'arresto per Loredana Crasso, la donna di 69 anni che domenica di Pasqua ha ucciso il marito, il 73enne Fulvio Visintin, con una coltellata al petto . Il Tribunale di Trieste ha anche conferito gli incarichi agli esperti per effettuare gli esami autoptici sul cadavere dell'uomo e sull'arma utilizzata per l'omicidio. La donna si è presentata questa mattina al Tribunale accompagnata dagli avvocati ma, come ha riferito il Tg Fvg, si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere.Uno dei suoi legali, Silvano Poli, ha riferito che la propria assistita è in uno stato di "confusione", che "non ha parlato davanti ai giudici" e che si trova ancora "", sostenendo che "è prematuro" parlare di legittima difesa come strada legale da imboccare. La donna, ha insistito l'altra legale della donna, Sara Bearzi, "ammette quello che è accaduto ma non ricorda le modalità di come è avvenuto,".