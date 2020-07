Alla guida con un tasso alcolemico 4 volte il consentito: denunciato

TRIESTE - Nel corso del fine settimana i Carabinieri di Aurisina hanno controllato oltre 150 auto e quasi 500 persone e qualche automobilista è stato sanzionato. Un 52enne triestino, fermato alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamento con l’etilometro dopo aver trascorso la serata nei locali della baia di Sistiana, ha fatto registrare un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello massimo consentito. Gli è stata ritirata la patente ed è stato deferito per guida in stato di ebbrezza. L’auto, acquistata appena qualche giorno prima, è stata sequestrata.



Stessa sorte per un isontino, un friulano e per una studentessa universitaria che sono stati controllati a bordo delle rispettive auto con tassi alcolemici oltre due volte superiori al limite consentito. Anche per loro sono scattati la denuncia e l’immediato ritiro della patente.



Sempre in tema di eccessi dovuti all’alcol, la pattuglia di Duino è intervenuta per un autotrasportatore bielorusso che dopo qualche bicchiere di troppo a iniziato a molestare gli altri avventori presenti ai chioschi della baia. Quando i Carabinieri l’hanno avvicinato ha cercato di opporsi all’identificazione e di allontanarsi, ma è stato bloccato, accompagnato in caserma e deferito in stato di libertà per ubriachezza e resistenza a Pubblico Ufficiale.



