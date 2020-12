Ubriaco suona i campanelli di casa nella notte: sanzionato

TRIESTE - Questa notte, prima delle 5, la Polizia di Stato ha sanzionato per ubriachezza e per aver violato la normativa anti pandemia un ventenne nato a Monfalcone (Gorizia) e residente in città. In palese stato di alterazione alcolica, ha suonato i campanelli di un condominio in zona Valmaura svegliando più persone. Sono giunte alcune segnalazioni alla sala operativa della Questura che ha inviato sul posto una Volante. Una volta identificato, ricostruito l’episodio, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato sanzionato per le due violazioni

