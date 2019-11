Ubriaco si schianta con la minicar sul marciapiede: era senza patente

di E. B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un triestino di 56 anni. Ha perso il controllo della sua minicar via Revoltella andando a sbattere contro un marciapiede dello spartitraffico posto al centro della carreggiata.Sottoposto all’alcoltest, l’uomo – privo anche di qualsivoglia titolo abilitativo alla guida del mezzo – è risultato positivo ed è stato denunciato. Il mezzo è stato sequestrato e gli è stata ritirata la carta di circolazione.