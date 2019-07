Ubriaco in scooter ignora l'alt e passa col rosso: record di infrazioni

di E. B.

TRIESTE - Da solo: inottemperanza dell'Alt, guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico quasi 5 volte il limite legale),velocità superiore al limite,e revisione scaduta.Si tratta di uno scooterista fermato nei giorni scorsi dalla Polizia locale che si appella nuovamente a tutti i proprietari dei veicoli, perché siano sempre in regola con la revisione e l'assicurazione: il rischio non sono tanto le multe pesanti quanto piuttosto mettersi sulla strada - conducenti passeggeri e pedoni - in tranquillità. Anche questa è Prevenzione: certificare legalmente che il veicolo sia in condizioni idonee alla circolazione e proteggere se stessi e gli altri dai possibili danni causati dal proprio mezzo in un incidente.Le pattuglie - un furgone e due moto di supporto con telelaser, Targa System, pretest ed etilometro - si sono posizionate in alcune vie del centro ma, poco prima di piazzale Valmaura. Con il Targa System, tutti i veicoli in transito sono automaticamente controllati sulla copertura assicurativa oltre che sulla revisione: la maggior parte di essi era in regola. Poco più di 50 i veicoli controllati e, complessivamente, sono state elevate 33 violazioni.