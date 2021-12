Ubriaco prende a calci un autobus, 33enne denunciato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento, per interruzione di pubblico servizio e per il possesso ingiustificato di un coltello un triestino di 33 anni. In palese stato di alterazione alcolica e inottemperante alla vigente normativa antipandemica (motivi per i quali è stato anche sanzionato amministrativamente), ha danneggiato con violenti calci la carrozzeria di un bus di linea e ne ha impedito la ripartenza da piazza Goldoni. La sua condotta è stata segnalata alla sala operativa della Questura attraverso il Numero Unico d’Emergenza 112.