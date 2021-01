Al parco ubriaco con 4 minorenni: si rifiuta di dare i documenti e indossare la mascherina

TRIESTE - Notato in un parco in via Denota, a Trieste, poco prima delle 22, si è rifiutato di dare i documenti ai poliziotti e di indossare la mascherina. Il 18enne, che si trovava insieme ad altri quattro ragazzi tutti minorenni, è stato denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale: già noto alle forze dell'ordine e visibilmente ubriaco, ha insulto pesantemente gli agenti ed è stato sanzionato amministrativamente sia per aver violato la normativa antipandemica sia per ubriachezza.

