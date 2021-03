Ubriaco molesta i passeggeri sul bus e ne ostacola la corsa

TRIESTE - Un 51enne, nato nel Casertano ma residente in città, è stato denunciato ieri sera, 30 marzo, per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ubriaco, (motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza), dopo aver molestato i passeggeri di un bus e ostacolato la normale corsa, sceso in largo Barriera Vecchia con un controllore, ha sferrato alcuni calci a una vettura aziendale della Trieste Trasporti provocando dei danni a un parafango. Sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante della Questura, che ha identificato l’uomo e ricostruito l’episodio. Sanzionato anche un ventiduenne, trovato dagli operatori della Questura impegnati nei controlli straordinari di questi giorni nel giardino di piazzale Resmini intento a bere una birra, spazio raggiunto a suo dire per compiere attività motoria.