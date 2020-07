Ubriaco lancia bottiglie di vetro contro il bus: denunciato

TRIESTE - Personale della locale Polizia Ferroviaria ha denunciato tre persone. Si tratta di un cittadino italiano di 63 anni per furto aggravato (ha sottratto alcune copie di giornali dall’edicola presente in stazione), una cittadina bulgara di 53 anni per inosservanza all’invito dell’autorità e un cittadino turco del 1970 per il getto pericoloso di cose. Quest’ultimo, in palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente), ha lanciato verso un bus in transito in viale Miramare alcune bottiglie di vetro. Gli è stato anche notificato un Daspo urbano. Per 48 ore non potrà entrare o avvicinarsi alla stazione ferroviaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA