Ubriaco al volante si schianta contro le auto in sosta: indagato

TRIESTE - Amara sorpresa per i proprietari delle auto danneggiate da un napoletano 49enne che nelle prime ore di ieri, domenica 3 novembre, è stato indagato per guida in stato di alterazione alcolica. Alla guida della sua Fiat Uno è andato a schiantarsi con diverse autovetture in sosta in via Fabio Severo. E’ risultato positivo all’alcoltest. Il veicolo è stato sequestrato e affidato a una ditta specializzata. Sempre nelle prime ore di ieri, domenica, un triestino, E.S.C., 32enne, è stato denunciato per il possesso ingiustificato di un coltello. Aveva minacciato una guardia giurata all’ingresso di una discoteca nei pressi di piazza Unità.