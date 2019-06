Guidava la roulotte da ubriaco in centro: ritirati il mezzo e la patente

di E. B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Questa notte la Polizia ha denunciato perun uomo, A. P., nato a Torino e residente in città. E’ stato fermatoin via Torrebianca da un equipaggio della Squadra Volante. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo. Motivo per il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica ee il mezzo è stato affidato a una sua persona di fiducia. Indagini in corso da parte degli operatori della Volante, invece, per un episodio accaduto ieri pomeriggio. Due giovani sono stati notati allontanarsi velocemente da via dell’Industria, dopo essere scesi e aver abbandonato a terra uno scooter. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il mezzoPresentava strisciature lungo tutta la carrozzeria e aveva il parabrezza rotto. E’ stato restituito al legittimo proprietario, così come una mountain bike, casualmente notata dal proprietario sempre ieri pomeriggio, attaccata a un palo segnaletico, in via Boccaccio.