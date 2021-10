Ubriaco alla guida si schianta contro un muro: denunciato

TRIESTE - La scorsa notte la Polizia ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un triestino 24enne. Alla guida di un’auto, con a bordo altre due persone, è andato a sbattere contro un muretto in via Fonda. Sul posto è intervenuta una Volante della Questura che ha identificato i tre, rimasti fortunatamente incolumi. In palese stato di alterazione, l’uomo è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo. Motivo per il quale è stato denunciato e gli sono state ritirate la patente di guida e la carta di circolazione. L’autovettura, invece, danneggiata nella parte interiore, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.