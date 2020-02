TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere un venezuelano domiciliato presso una struttura di accoglienza a Fernetti, nel comune di Monrupino, sul Carso triestino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e in palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente), aveva recato disturbo agli avventori di un bar di Opicina e sono giunte alcune segnalazioni alla sala operativa del Commissariato di Duino Aurisina che ha inviato sul posto una Volante. Alla vista degli operatori l’uomo è diventato aggressivo e per nulla collaborativo. E’ stato identificato e gli è stato trovato in una tasca dei pantaloni un coltello a serramanico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA