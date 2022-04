Ubriaco al volante fa strage di veicoli in sosta: ne distrugge dodici

TRIESTE - Ubriaco al volante ha centrato ben dodici veicoli in sosta. E' successo in via Rossetti, poco dopo l'incrocio con via Ginnastica. Erano passate le 22, il conducente alla guida del suo mezzo percorreva la via a velocità elevata con un tasso alcolemico superiore al 1,5 g/l - più di tre volte il limite concesso: ad un certo punto ha perso il controllo centrando in sequenza i dodici veicoli in sosta. La guida in stato di ebbrezza può comportare un processo penale (con spese legali), il sequestro dei veicolo ai fini della confisca, la sospensione o la revoca della patente e 10 punti in meno. Provocare un incidente in stato di ebbrezza è, per il Codice della Strada, un'ulteriore aggravante.

Aprile è il mese della prevenzione alcologica promosso da Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. La Polizia Locale aderisce al progetto portando il suo bagaglio di esperienza fatta di controlli ma anche di prevenzione in tutte le scuole, insegnando l'educazione alla mobilità. L'abuso di alcol può avere un effetto devastante alla guida per chi lo assume; talvolta, purtroppo, le conseguenze di questa scelta scellerata le paga anche chi colpe non ne ha. Perciò il Codice della Strada è particolarmente severo: tasso zero per neopatentati e conducenti professionali; sanzioni pesanti in tutti i casi e risvolti penali quando i valori superano lo 0,8 g/l.