Chiama i soccorsi per il compagno ubriaco: scatta la multa per violazione delle norme anti Covid

TRIESTE - Intorno alle 23.30 di lunedì 10 maggio, la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente per aver violato le norme anti Covid-19 una coppia in via alle Cave. L'uomo si era sentito male a causa dell'assunzione eccessiva di bevande alcoliche e la donna aveva richiesto l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto è giunta però anche una Volante, che li ha identificati e sanzionati. L'uomo, un triestino di 50 anni, ha ingiuriato sia i sanitari che gli agenti ed è stato sanzionato anche per ubriachezza. Sono state sanzionate sempre perché inottemperanti alla normativa anti Covid-19 due cittadine colombiane, fermate e identificate da una Volante in via Carducci poco dopo le 2 della scorsa notte. È stata inoltre sanzionata amministrativamente per ubriachezza una delle due.