Ubriaco al volante della Bmw e in auto un coltello a serramanico

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un cittadino serbo, D.M. le sue iniziali. Personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova ha fermato un’autovettura in via Valdirivo. Alla guida il serbo, che è risultato positivo all’alcoltest. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente e il veicolo, una Bmw, è stato sequestrato amministrativamente. Identificato anche il passeggero, M.J. nato in Serbia, che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Anch’egli è stato denunciato per il possesso ingiustificato e il coltello è stato sequestrato.