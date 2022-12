Trieste. Ubriaco, ferisce con una bottiglia di vetro il titolare di un locale: i poliziotti seguono le tracce di sangue e lo arrestano

TRIESTE - Nella notte del 16 dicembre la polizia ha arrestato in via Economo un uomo di 38 anni, residente in Puglia, per lesioni, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Al 112 è arrivata una richiesta di soccorso da un locale: il titolare poco prima era stato ferito al volto con un coccio di bottiglia da un uomo ubriaco invitato a uscire dal bar.

Gli agenti hanno seguito le tracce di sangue lasciate dall'aggressore, sangue della sua vittima. Sono arrivati a un portone forzato, il 38enne ha cercato di nascondersi all'ultimo piano, ancora con la bottiglia in mano: si è dimostrato poco collaborativo. Ora si trova agli arresti domiciliari.