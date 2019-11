Ubriachezza e droga: raffica di controlli sulle strade cittadine

di E.B.

TRIESTE - Raffica di controlli sulle strade cittadine da parte dei Carabinieri con 10 pattuglie impiegate. Il titolare di un bar di via Flavia è stato denunciato per aver somministrato bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza elevando contravvenzione a due avventori dello stesso esercizio per ubriachezza mentre una donna, 28enne originaria del Venezuela, a seguito di un controllo in centro città è stata denunciata perché trovata in possesso di un coltello a scatto. Inoltre, nel corso di un controllo effettuato nei pressi di un bar di via Carducci, un 37enne triestino, in evidente stato di alterazione da abuso di alcool, è stato tratto in arresto in flagranza, per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale nonché per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Lo stesso è stato inoltre sanzionato per ubriachezza. Ed infine stessa sorte per un 19enne triestino, segnalato al Prefetto di Trieste per possesso ingiustificato di una modica quantità di marijuana. Numerosi anche i controlli alla circolazione stradale con oltre 80 persone controllate e 60 veicoli fermati.