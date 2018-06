Ubriacata e violentata dal marito dell'amica: arrestato 47enne

di E.B.

TRIESTE -e lesioni alla moglie, nonché: un cittadino romeno di 47 anni, residente a Trieste, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. I fatti risalgono al mese di marzo quando una quarantenne romena si è presentata al Pronto soccorso ospedaliero riferendo di essere stata vittima di una violenza sessuale dopo aver trascorso la notte. La donna, sentita subito dai poliziotti, ha riferito di aver subìto una violenza sessuale da parte del connazionale ed amico M. V. S. il quale, la sera prima, dopo averle fatto bere un non meglio specificato liquore che le aveva provocato una sensazione di, l’aveva convinta a rimanere a dormire presso la propria abitazione dove, nel corso della notte, approfittando dello stato di incoscienza della donna aveva abusato sessualmente della stessa. Sono state, pertanto, avviate immediate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, che hanno consentito di dare riscontro a quanto dichiarato dalla donna.È stato, infatti, accertato che M.V.S. aveva fatto assumere alla donna, con l’inganno, oltre al superalcoolico unaprovocandole un forte stato di sonnolenza. La donna è stata così ospitata a casa a causa delle precarie condizioni di salute e quasi incosciente, nel corso della notte, è stata abusata dal 47enne. Ripresasi, ha chiesto aiuto alla moglie di questi che le ha prestato immediatamente assistenza. Subito dopo ha fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso. L’attività investigativa ha, inoltre, fatto emergere uno spaccato di vita familiare cadenzato dalleposte in essere dall’uomo nei confronti della consorte verso la quale, molte volte, non ha lesinato epiteti umilianti, degradanti ed offensivi della dignità di donna. In alcune occasioni, mentre la picchiava, le ha anche provocatoche la donna non ha mai avuto il coraggio di denunciare per timore di subire ulteriori lesioni da parte del convivente.